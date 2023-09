ROMA (ITALPRESS) – BYD ha lanciato l’U8 Premium Edition con il suo sub-brand premium Yangwang e ha annunciato che le consegne inizieranno a ottobre di quest’anno. Questo veicolo vanta un sistema di propulsione ibrido plug-in che offre un’impressionante autonomia CLTC (Comprehensive Long Trip Capability) fino a 1.000 km, garantendo la massima tranquillità durante le avventure fuoristrada. L’U8 Yangwang è alimentato da due tecnologie all’avanguardia: la piattaforma e4 e il sistema di controllo idraulico intelligente della scocca DiSus-P. L’U8 Premium Edition vanta il serbatoio rinforzato, la stabilizzazione in caso di foratura degli pneumatici e il galleggiamento di emergenza, garantendo una sicurezza senza pari, prestazioni eccezionali e un’esperienza di guida straordinaria. L’U8 Premium Edition si propone di ridefinire il segmento dei fuoristrada a nuova energia del suo segmento. L’U8 Premium Edition è guidato dalla rivoluzionaria piattaforma e4 e dalle tecnologie DiSus-P. La piattaforma e4 di BYD è la prima piattaforma al mondo con tecnologia a quattro motori indipendenti prodotta in serie, progettata per offrire sicurezza e prestazioni da primato.

Rispetto ai veicoli a combustibile interna, controlla con precisione la dinamica di tutte e quattro le ruote attraverso il controllo vettoriale indipendente dei quattro motori, fornendo una risposta immediata alle diverse esigenze di marcia, offrendo così un controllo preciso del veicolo.

L’U8 Premium Edition ha una potenza di ben 1.200 cavalli e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Il torque vectoring su ogni ruota assicura la stabilità anche in caso di scoppio di uno pneumatico, ampliando i confini della sicurezza attiva.

Il BYD DiSus Intelligent Body Control System è un’altra innovazione proprietaria che migliora l’agilità e la compatibilità del veicolo in vari scenari di guida. Riduce il rischio di ribaltamento, minimizza lo spostamento degli occupanti durante le curve, le accelerazioni e le frenate ad alta velocità e protegge il veicolo da danni in condizioni stradali difficili.

L’U8 Premium Edition supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 110 kW, consentendo una carica dal 30% all’80% in soli 18 minuti. In condizioni estreme, come alluvioni improvvise o ostacoli d’acqua fuori strada, l’U8 Premium Edition può rimanere a galla fino a 30 minuti, mantenendo la stabilità e il galleggiamento per consentire una rapida fuoriuscita dal veicolo.* La sua capacità di fornire energia (VTL) fino a 6 kW permette di alimentare dispositivi elettronici e apparecchiature ad alta potenza per un massimo di 25 ore. Yangwang U8 Premium Edition integra 38 componenti di alta precisione e il robusto processore di guida intelligente NVIDIA DRIVE Orin, con una capacità di calcolo fino a 508 TOPS (Tera Operazioni al Secondo). Yangwang U8 Premium Edition è dotato di batterie Blade e integra la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) che garantisce una straordinaria sicurezza di viaggio.

All’interno, l’abitacolo simmetrico a doppio strato dell’U8 Premium Edition presenta un display centrale OLED Galaxy Curved da 12,8 pollici, due schermi longitudinali da 23,6 pollici per il conducente e il passeggero anteriore e sedili in pelle Nappa di alta gamma abbinati al legno africano Sapele. Grazie ai tre alloggiamenti di ricarica wireless, compatibili con la ricarica rapida da 50 kW, i passeggeri possono ricaricare rapidamente i propri device elettronici. L’auto vanta anche un sistema audio high-end Dynaudio Evidence Series con 22 altoparlanti che offre un’esperienza audio coinvolgente.

foto: ufficio stampa BYD

(ITALPRESS).