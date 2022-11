FIRENZE (ITALPRESS) – Al via le iscrizioni delle aziende per partecipare alla tredicesima edizione di BuyWine Toscana 2023, leader in Italia tra gli eventi B2B dedicati al vino, che si terrà nei giorni 10 e 11 febbraio 2023, a Firenze presso il Padiglione Spadolini, all’interno della Fortezza da Basso.

Dalle ore 8 del 2 novembre, e fino alle ore 16 del 15 novembre 2022, sono aperte le iscrizioni esclusivamente in modalità online: le imprese toscane che producono e commercializzano vini Docg, Doc e Igt della Toscana potranno far domanda esclusivamente attraverso la compilazione del formulario alla sezione “Eventi” sul sito https://regionetoscana.crmcorporate.it.

Salgono a 230 i posti disponibili, per consentire la partecipazione ad un numero più elevato di imprese con 50 postazioni riservate alle imprese che non hanno partecipato a BuyWine Toscana nel 2021 e 2022.

