Buttarelli “Istituzioni e imprese dialogano su sviluppo dei territori”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi non vi è più la distinzione classica tra la grande distribuzione e il piccolo commercio, c'è un sistema commerciale che con entrambe le componenti porta sviluppo nei territori, e istituzioni e imprese possono trovare una dialettica comune in questo senso". Lo dice Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, a margine del convegno sul tema "Il ruolo della Distribuzione Moderna in Sicilia", a Palermo, sat/gtr