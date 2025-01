VARESE (ITALPRESS) – Lo scorso 12 dicembre 2024, a seguito di attività informativa, la Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, avendo avuto notizia che un cittadino albanese domiciliato a Novara potesse detenere un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, eseguiva un mirato servizio di osservazione e pedinamento che portava al controllo del soggetto in questione, effettuato con l’ausilio di pattuglie della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Novara. La conseguente perquisizione consentiva subito il rinvenimento di 10 panetti di cocaina, ben occultate in doppifondi ricavati nel bagagliaio e nell’abitacolo.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva il rinvenimento di ulteriore nr. 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo di Kg 34,566 nonchè la somma in contanti di oltre euro 5.000,00, telefoni cellulari, una bilancia di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

R.A., 28enne albanese, è stato dichiarato in arresto ed associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio.(ITALPRESS).

Foto: Carabinieri Busto Arsizio