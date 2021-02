“Oggi, durante i lavori del Consiglio regionale, è stato dato il via libera alla proposta di legge di Marta Leonori, ‘Disposizione relative alle attività di tatuaggio e piercing’, che disciplina e offre maggiori garanzie a questo settore”. Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

“È stato approvato, inoltre, un emendamento alla pl, a firma di Sara Battisti, che prevede contributi alle donne per la copertura di cicatrici dovute a mastectomia ed operazioni al seno per il cancro. Si tratta – aggiunge – di una notizia importante perché si interviene a supporto di donne che vivono innegabili difficoltà psicologiche e che saranno sostenute in maniera concreta. Un’altra bella pagina scritta dal Consiglio regionale del Lazio”.

