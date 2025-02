ROMA (ITALPRESS) – In vista dalla Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo di domani, la senatrice Giusy Versace ha organizzato un convegno per riflettere, approfondire e trovare nuove idee e spunti per arginare il fenomeno, sempre più crescente, tra i giovani. Un confronto dal quale è emerso un quadro di adolescenti fragili, molto spesso soli con famiglie assenti e sempre più esposti ai rischi della comunicazione digitale, poichè unico modello di riferimento. I dati illustrati durante il convegno sono allarmanti: il 65% dei ragazzi intervistati (dai 14 anni in su) dichiara di aver subito violenza e di questi il 63% ha subito bullismo, con il conseguente aumento di conseguenze psicologiche come ansia, depressione, autolesionismo e addirittura il suicidio, che rappresenta ormai la seconda causa di morte nei giovani. Inoltre, è emerso anche si abbassa sempre di più l’età con cui i ragazzi hanno accesso a smarthphone e devices di questo tipo. Dagli interventi è emerso come la prevenzione è importantissima, che la scuola riveste un ruolo fondamentale là dove manca la famiglia e lo sport rappresenta un’ancora di salvezza.

“Come membro della bicamerale Infanzia e Adolescenza, come ogni anno ritengo doveroso organizzare questo tipo di confronto con voci autorevoli, un pò per capire a che punto siamo e un pò per individuare soluzioni utili ad arginare questo dilagante problema sociale. Sono ancora troppi i casi di lesioni fisiche e suicidi legati a questo genere di violenza e il bullismo e cyberbullismo non sono più da considerarsi semplici ragazzate come un tempo. E’ emerso chiaramente – ha osservato Versace – che, sebbene le leggi siano un passo importante, non possono risolvere tutto. La vera chiave risiede nell’educazione, nella prevenzione, nell’ascolto e nel dialogo costruttivo tra scuola famiglia e istituzioni. Tutti noi abbiamo il dovere di gettare semi di gentilezza e offrire esempi positivi ai giovani, aiutandoli a costruire un mondo migliore”, ha concluso Versace.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Versace-

