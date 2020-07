Se si guarda alle spalle di strada ne ha fatta tanta ma il pensiero è a quello che verrà. A 42 anni suonati Gigi Buffon è sceso ieri in campo per la 648esima volta in serie A, nuovo record di presenze che prima del derby col Torino condivideva con Paolo Maldini. Ma col rinnovo in tasca per un’altra stagione, il portiere della Juventus è già proiettato sul futuro. “648 non è un numero ma una vita intera – scrive Buffon sui social, il giorno dopo l’incredibole traguardo raggiunto – Una vita con due guanti. Una vita tra due pali. Una vita fatta di tante sfide. E la sfida più bella deve ancora venire. 648 volte grazie”.

Tanti i complimenti per il portierone bianconero, fra questi anche quelli del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Buffon scrive un’altra pagina di storia, diventando il recordman di presenze in Serie A. Una leggenda senza età davanti a miti del calcio come Paolo Maldini, Francesco Totti, Javier Zanetti e Gianluca Pagliuca. Bravo Gigi!”.

(ITALPRESS).