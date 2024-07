ROMA (ITALPRESS) – Una fake news di cattivo gusto ha visto protagonista Marco Violi, giornalista italiano, responsabile di Romagiallorossa.it La bufala è stata riportata da alcuni account X che hanno riportato la foto del presunto autore dell’attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Mark Violets, il suo nome. In pochissimo tempo le visualizzazioni hanno superato i 2 milioni, ma si trattava di una bufala, in quanto il ragazzo nella foto è proprio Marco Violi che smentisce categoricamente tutto sul proprio account Instagram e annuncia che sporgerà denuncia.

“Smentisco categoricamente che io sia coinvolto in questa situazione – scrive – Sono stato svegliato nel cuore della notte (alle 2 di notte in Italia per la precisione) dalle numerose notifiche che ho ricevuto su Instagram e su X. Mi trovo in Italia, sono a Roma e non avevo la minima idea di quello che fosse successo se non vedendo Sky TG 24 in Italia che sto ancora seguendo. Le notizie che circolano sul mio conto sono totalmente prive di fondamento e sono organizzate da un gruppo di hater che dal 2018 mi stanno rovinando la vita, addirittura con appostamenti presso la mia abitazione, foto del mio citofono e del mio portone. Dei veri e propri stalker. Gli account X che hanno organizzato tutto questo sono LogikSEO e @Moussolinho (quest’ultimo ho visto che si è disattivato da X). Non ho altro da aggiungere”.

“Nella giornata di lunedì sporgerò denuncia contro gli account su X che hanno inventato queste false notizie e tutte le testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia falsa. Essendo giornalista dal 2006 so benissimo che bisogna verificare tutte le fonti prima di sbattere un presunto mostro in prima pagina. Non ho altro da aggiungere. Chiedo gentilmente di lasciarmi in pace perchè sono vittima di tutto questo dal 2018 e c’è anche un procedimento penale in corso contro questi hater”.

– Foto: screenshot da profilo Instagram Violi

