GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Liguria Marco Bucci ha presentato la nuova giunta regionale in una conferenza stampa a Genova. Alla Sanità confermato Massimo Nicolò, medico e professore universitario. Fratelli d’Italia avrà due assessori: Simona Ferro, unica donna in giunta, e Luca Lombardi. Per la Lega ci sono Alessandro Piana, vicepresidente uscente riconfermato nello stesso ruolo, e l’ex senatore Paolo Ripamonti. In quota Forza Italia un altro uscente, Marco Scajola. Quattro su sette facevano parte della giunta Toti. “Sono molto contento non solo della sanità – ha commentato il governatore -. La giunta c’è, da domani mattina sarà operativa anche se la formalizzazione avverrà nel primo consiglio regionale dopo il 26 novembre. Vogliamo andare in fretta, i cittadini liguri hanno bisogno di tutte le nostre attività. Ringrazio gli assessori e tutti quelli che collaborano con loro, hanno fatto un lavoro eccezionale, i cittadini liguri devono essere orgogliosi”.

– Foto: Regione Liguria –

(ITALPRESS).