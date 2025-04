GENOVA (ITALPRESS) – “La prossima edizione sarà sicuramente qua. Non mi chiedete come sarà il design perché non lo so. Vedremo se farla tra due o tre anni, io spero due. Se Piciocchi diventa sindaco lo faremo sicuramente tra due, in altri casi non posso garantire nulla”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, a margine di un convegno organizzato da Coldiretti a Euroflora, nel Waterfront di Levante di Genova.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).