GENOVA (ITALPRESS) – “L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar della Liguria rappresenta un momento fondamentale per riflettere sulle attività della giustizia amministrativa nella nostra Regione. Come ho già sottolineato in altre occasioni, gli enti locali non devono vedere il Tar come una sorta di severo controllore sempre pronto a bloccare opere e iniziative, ma piuttosto come una guida in grado di indicare il corretto modo di procedere e una risorsa preziosa per evitare di ripetere gli errori. Per questo credo che Regione, Comuni e sistema giudiziario possano e debbano lavorare insieme per costruire una Liguria sempre più efficiente, moderna e sicura: del resto, siamo tutti al servizio dei cittadini”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Foto: ufficio stampa Regione Liguria

(ITALPRESS).