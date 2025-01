GENOVA (ITALPRESS) – “Le liste d’attesa saranno azzerate entro fine 2025”. Lo ha detto il presidente della Liguria Marco Bucci parlando oggi coi giornalisti a margine del consiglio regionale. “Ho detto un anno, l’ho detto in campagna elettorale, qualcuno dice il contrario, però che lo dimostri – ha aggiunto Bucci riferendosi a critiche dell’opposizione -. E’ una totale vergogna il fatto che si dicono cose false quotidianamente”. “Noi – ha aggiunto ancora il governatore – faremo un check trimestrale sulla sanità. Adesso però stiamo ancora facendo alcune indagini per capire bene, per preparare le dashboard, documenti che vengono fatti a livello settimanale o bisettimanale o mensile che ci dicono la situazione su liste d’attesa e sui pronti soccorsi, i due punti più critici del sistema”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).