ROMA (ITALPRESS) – “Campagne di sensibilizzazione per la cittadinanza sulla promozione delle buone pratiche? L’Istituto è impegnato sull’uso appropriato delle mascherine, è una campagna che deve essere condivisa a livello nazionale, non occorre utilizzare mascherine molto sofisticate o raccomandate in ambiti sanitari molto specifici. L’uso del tipo della mascherina è legato al tipo di contesto”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso di un’audizione nella commissione d’inchiesta sugli illeciti ambientali.

Rispondendo a una domanda sul rischio infettivo legato agli imballaggi, Brusaferro ha affermato: “La trasmissione del virus avviene anche con il contatto con superfici contaminate per questo si raccomandano le misure che tutti conosciamo. Il tema del riutilizzo dei materiali deve essere promosso, si deve ridurre il carico dei materiali che generano rifiuti, però deve essere fatto con attenzione”.

(ITALPRESS).