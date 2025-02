NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci match nella notte Nba con Jalen Brunson a guadagnarsi la luce dei riflettori. E’ lui il grande trascinatore nel successo dei Knicks che si aggiudicano la sfida tra le terze in classifica nelle rispettive Conference. New York batte in casa 124-118 Houston con il numero 11 che regala al pubblico del Madison Square Garden una prestazione da 42 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Un successo in rimonta, costruito sull’ultimo quarto. Oltre a uno straripante Brunson, ottimi anche Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns che mettono a referto 22 punti a testa (per il secondo anche 9 rimbalzi), senza dimenticare Josh Hart che chiude con 19 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Solida anche la prova dei Rockets che cedono nel finale nonostante la tripla doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist di Amen Thompson. Ne fa 21 Jalen Green, mentre dalla panchina arrivano i 18 di Cam Whitmore e i 15 di Aaron Holiday, ma nella notte di Brunson è New York a far festa.

In chiave play-off o play-in, a Est vittoria importante e sofferta per gli Hawks che vincono a Detroit 132-130, mettendo fine a una lunga serie negativa.

Gran parte del merito va a Trae Young che mette il sigillo sul match con il canestro del successo, chiudendo in totale con 34 punti e 9 assist. Sono in 7 ad andare in doppia cifra, gli altri 6 sono: Hunter (20), Daniels (19), Risacher (17), Okongwu (12) e dalla panchina Krejci (13) e Nance (12 con l’aggiunta di 10 rimbalzi). I Pistons rispondono con la doppia doppia da 30 punti e 14 assist di Cade Cunningham, con i 22 di Harris e i 18 a testa di Duren e Beasley. Prova a dare il suo contributo anche Simone Fontecchio che in 16 minuti di gioco fa registrare al suo attivo 4 punti e una prestazione più che sufficiente.

Nelle altre 8 gare disputate nella notte italiana vittorie per Wizards (124-114 sugli Hornets), Kings (116-114 contro i Timberwolves con 33 punti per DeRozan), Thunder (125-96 sui Bucks con 34 punti per Shai Gilgeous-Alexander), Grizzlies (128-109 su San Antonio con 31 punti per Jackson), Nuggets (125-113 sui Pelicans con 27 punti, 14 rimbalzi e 10 assist per Jokic), Pacers (112-111 sui Jazz), Warriors (104-99 sui Magic con 24 punti per Steph Curry) e Trail Blazers (121-119 su Phoenix con 25 punti e 20 rimbalzi per Ayton).

