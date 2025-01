MILANO (ITALPRESS) – Sexyy Red e Bruno Mars uniscono le forze per pubblicare il loro nuovo singolo dal titolo “Fat Juicy & Wet”, disponibile ora su etichetta Rebel/Gamma/The Smeezingtons/Atlantic. Il brano è accompagnato da un video diretto da Daniel Ramos e Bruno Mars che presenta camei di Lady Gaga e Rosè. “Fat Juicy & Wet” arriva dopo i brani che hanno conquistato le classifiche mondiali, “Die With A Smile” con Lady Gaga e “APT.” con Rosè, che hanno trascorso complessivamente 19 settimane al primo posto della Billboard Global 200 – con “APT.” al primo posto per 11 settimane e “Die With A Smile” per otto settimane. Inoltre, “Die With A Smile” è stato per tre settimane consecutive al n. 1 della Billboard Hot 100.

