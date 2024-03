VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto questa mattina, al Municipio di Mestre, per una visita di cortesia, il medico chirurgo mestrino, Paolo Scatamburlo e il presidente dell’Associazione Sogni, Rudi Zanatta, insignito recentemente del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, il primo cittadino ha consegnato loro due gagliardetti della Città di Venezia in segno di riconoscimento per l’impegno e la dedizione messi nella promozione di eventi benefici sul territorio comunale a favore di bambini e ragazzi affetti da gravi malattie oncologiche e leucemie.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).