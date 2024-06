VENEZIA (ITALPRESS) – Nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, a Venezia, si è tenuto questa mattina il convegno “I mutamenti del lavoro nella società globale del XXI secolo”, organizzato dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre, in collaborazione il Master di Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari?e con il patrocinio del Comune di Venezia, del Consiglio Nazionale Forense (CNF), dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Venezia e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.

Al convegno, in cui sono intervenute alcune tra le più alte cariche istituzionali ed esperti del settore, ha preso parte il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha portato i saluti della Città. “Abbiamo messo a disposizione la prestigiosa Sala dello Scrutinio per sottolineare quanto importante sia per noi sviluppare un momento di riflessione e confronto sui profondi cambiamenti che sta vivendo oggi il mercato del lavoro. Un ambito che conosco approfonditamente. Bene questo approccio trasversale, anche se è fondamentale la riflessione giuridica, ovvero quella della definizione delle regole e della loro applicazione”.

“Come si sta trasformando oggi il mondo del lavoro? – ha proseguito – L’esperienza mi ha insegnato che il lavoro cambia ogni giorno. Ad esempio, quelli della mia generazione, i boomer, hanno vissuto in prima persona la rivoluzione digitale. Sono partito come tutti da un telefono fisso, uno in mezzo a due scrivanie. Ho usato i primi pc, i primi telefoni cellulari che erano uno scatolone pesante da portare in giro, i primi database per la gestione dei dati. Ma mi definisco ancora un analfabeta digitale. Per i giovani di oggi è tutto più facile, ma magari hanno perso altre competenze più operative rispetto alla prestazione lavorativa”.

“Non posso inoltre non citare il tema della crisi demografica – ha sottolineato Brugnaro – A Venezia, lo spopolamento è un fenomeno conosciuto, ma questa situazione non riguarda solo la nostra città. L’intera Italia, e persino l’Europa, stanno vivendo una preoccupante crisi intergenerazionale. La realtà è che lo spopolamento non è dovuto a un semplice spostamento delle persone, ma è piuttosto il risultato di un calo delle nascite. Questo deve farci da allarme, e spingerci ad intervenire con urgenza. Nel dibattito sociale, non possono prevalere solo la paura e il pessimismo”.

“La mia generazione ha avuto accesso a molte opportunità e ha goduto di un notevole benessere. Ora, però, dobbiamo chiederci se stiamo facendo abbastanza per garantire ai bambini di oggi, e a quelli del futuro, le stesse possibilità. Questa sfida richiede un impegno collettivo, che superi le divisioni politiche. Dobbiamo immaginare un nuovo equilibrio, dove il diritto si integri con il lavoro e il diritto alla casa. È necessario – ha concluso – rivoluzionare il sistema delle abitazioni pubbliche, per dare una nuova linfa al futuro dei nostri giovani”.

A seguire i lavori, nel corso dei quali sono state toccate tematiche di grande attualità, legate in particolare alle trasformazioni del mondo del lavoro sul piano legislativo, anche il vicepresidente del Consiglio comunale e consigliere delegato all’Avvocatura civica Paolo Romor. Tra gli argomenti al centro del convegno l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, il management algoritmico sulla gestione dei rapporti di lavoro, le nuove clausole volte a garantire la sostenibilità economica, sociale ed ecologica dell’impresa per rispondere agli effetti del cambiamento climatico e numerose altre questioni attuali quali il salario minimo, l’accesso al mercato per il lavoro degli stranieri e il mutamento profondo della nozione di “datore di lavoro”.

L’evento, infine, ha visto anche la presentazione del nuovo volume “Contratto di lavoro”, parte della collana “I Tematici” dell’Enciclopedia del Diritto, una tra le maggiori opere collettive della cultura italiana, edita da oltre 65 anni da Giuffrè Francis Lefebvre.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).