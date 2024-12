VENEZIA (ITALPRESS) – “Venezia è una città viva e rigenerata, fondata su una rete sociale solida, e può guardare con fiducia alle sfide del futuro perché ha dimostrato di saper trovare le risposte giuste ai grandi problemi che colpiscono il nostro Paese’. Con queste parole il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha introdotto la tradizionale conferenza stampa di fine anno, nella sala del Consiglio comunale del Municipio di Mestre. Il ringraziamento agli assessori, ai consiglieri comunali, ai presidenti e consiglieri di Municipalità ‘per il grande lavoro di squadra fatto nel corso dell’anno, ciascuno ha portato avanti in autonomia la propria attività arrivando al risultato. Un altro grazie va rivolto ai cittadini che continuano a sostenermi, da loro ho ricevuto un impegno che ho intenzione di onorare fino alla fine’. Primavera 2026 l’orizzonte temporale di fine mandato: “Se così sarà, diventerò il sindaco di Venezia più longevo, rimanendo in carica undici anni”.

Alle porte del 2025 “Venezia è città pilota in Italia su tanti temi di rilevanza nazionale” ha aggiunto Brugnaro rimarcando i risultati raggiunti in tema di efficientamento del Bilancio. Conti in ordine e liquidità per contrastare eventuali periodi di ‘tensione’ determinati da fattori esterni. Poi un cenno agli investimenti: “Nel 2025 ci saranno circa 1,5 miliardi di cantieri pubblici in Città” ha sottolineato il sindaco ricordando l’impegno dell’Amministrazione comunale su più fronti tra i quali: sicurezza, regolamentazione dei flussi turistici, potenziamento delle infrastrutture, tutela del lavoro.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia