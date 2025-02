MESTRE (ITALPRESS – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto questa mattina, a Mestre, al 5° Congresso provinciale della Cisl scuola Venezia. “Essendo figlio di una insegnante – ha sottolineato il primo cittadino lagunare nel suo intervento – mi sento da sempre molto vicino al mondo della scuola e alle sue tematiche. Va riconosciuto il ruolo fondamentale dei docenti, sia in ambito educativo che civico, che deve essere non solo conservato, ma anche valorizzato. Forte di queste convinzioni, come sindaco, ho lavorato molto in questi anni per porre rimedio ad una situazione scolastica, che in città, a inizio mandato, avevo trovato disastrosa. L’Amministrazione comunale e quella metropolitana hanno ristrutturato interi edifici, realizzato nuove palestre, dotato gli istituti dei sistemi di sicurezza che prima mancavano, ed insieme migliorato la situazione viaria, rendendo più sicuri i percorsi casa-scuola, realizzando nuove piste ciclabili, costruendo stazi dove poter parcheggiare le bici”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato il piano avviato dalla Città metropolitana per ottenere i certificati di prevenzione incendi: entro il 2026 è prevista la copertura dell’80% delle scuole secondarie. “Ma – ha aggiunto Brugnaro – non ci fermiamo qui: siamo interessati al confronto sui contenuti della proposta educativa, che si basa su programmi fermi ancora spesso al 1945, perché in una società che va sempre più veloce, la formazione è fondamentale non solo per la crescita economica, ma soprattutto per il benessere collettivo.” I lavori, a cui ha preso parte anche l’assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio, sono proseguiti con le relazioni del segretario generale Cisl Scuola Venezia Mariano Maretto, del segretario generale Michele Zanocco e del segretario nazionale Cisl Scuola Ivana Barbacci. A conclusione la nomina del nuovo Consiglio direttivo provinciale, composto da 25 membri.

