MILANO (ITALPRESS) – È uscito il 21esimo album di Bruce Springsteen, “Only The Strong Survive”, contenente 15 successi soul reinterpretati dall’artista.

Il disco è stato anticipato dal primo singolo estratto che ha raggiunto la Top 35 dell’Airplay radiofonico italiano “Do I Love You (Indeed I Do)”, originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson nel 1965.

-foto ufficio stampa Springsteen –

(ITALPRESS).

