Brucato “Fino al 25% impatto performance energetica su valore case”

MILANO (ITALPRESS) - “La parte più importante del risparmio degli italiani che complessivamente vale 11 mila miliardi di euro è collegata al real estate, agli immobili che valgono 6 mila miliardi. Per cui qualsiasi fattore che abbia un impatto su questo settore, sicuramente tocca la tasca degli italiani che hanno già visto un aumento della loro bolletta in particolare elettrica. Che impatto ha oggi la performance energetica sul valore degli immobili? Oggi possiamo dire che su scala nazionale ha un impatto in media di circa il 25%”. Lo ha detto Luke Brucato Chief Strategy Officer Immobiliare.it Insights, ospite del Focus ESG, format tv dell'Italpress. col3/mrv