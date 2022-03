MILANO (ITALPRESS) – Si chiude la ‘telenovelà legata al futuro di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato classe 1992, in scadenza a fine stagione, ha rinnovato con l’Inter fino al 2026. A ufficializzare la firma lo stesso club nerazzurro.

Arrivato nel gennaio del 2015 dalla Dinamo Zagabria, in occasione della vittoria contro l’Empoli (4-3) Brozovic ha segnato la prima rete con la maglia dell’Inter.

Nella stagione 2019/2020 è stato inserito dalla Uefa nella squadra della stagione di Europa League e proprio in occasione della finale contro il Siviglia ha tagliato il traguardo delle 200 presenze in nerazzurro.

“Sono davvero molto contento, volevo fortemente questo rinnovo e la società lo sapeva – le parole di Brozovic – Ho sempre detto ai miei agenti che non avrei voluto parlare con nessun altro club a meno che l’Inter mi avesse detto che non avrebbe voluto rinnovarmi il contratto. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questo club che ha una grande storia. È sempre stato un onore e un privilegio giocare per l’Inter. Ho sempre rispettato e amato questo club e questo sarà per sempre. Mi trovo molto bene con l’allenatore e i miei compagni, e sono contento di difendere ancora a lungo questi colori e far parte di questo progetto”. Dopo scudetto e Supercoppa, Brozovic e i suoi compagni sono “determinati a cercare di raggiungere nuovi traguardi importanti, tutti insieme. Giochiamo sempre per vincere e questo è il nostro unico obiettivo. Sono sicuro di una cosa: daremo tutto quello che abbiamo per vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Lavoreremo ogni giorno ancora di più, perché solo attraverso il lavoro, la fatica, la determinazione in allenamento si possono raggiungere certi traguardi”.

(ITALPRESS).