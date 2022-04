NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Brooklyn si regala Boston, Minnesota sarà l’avversaria di Memphis. Nella notte italiana è scattata la post-season Nba con i primi due play-in. A Est il confronto fra settima e ottava ha visto i Nets imporsi per 115-108 su Cleveland nel segno del grande ex Kyrie Irving: 34 punti e 12 assist, in una sfida che ha visto Brooklyn chiudere il primo quarto sul +20 prima di subire il ritorno dei Cavs e poi riuscire a spuntarla, anche col decisivo contributo di Kevin Durant (25 punti e 11 assist). Adesso Brooklyn – data fra le favorite per il titolo a inizio stagione e scivolata al decimo posto della Conference a una settimana dalla fine della regular season – si presenta come mina vagante, e non solo nella serie con Boston che inizierà domenica. Per Cleveland – 34 punti di Garland – non è ancora tutto finito: venerdì ci sarà ancora la possibilità di acciuffare l’ottavo e ultimo posto disponibile per i play-off contro la vincente di Atlanta-Charlotte.

A Ovest, invece, la settima casella viene riempita dai Wolves, che piegano i Clippers per 109-104. Karl-Anthony Towns non ingrana e allora ci pensano Anthony Edwards e D’Angelo Russell – 59 punti in due, 30+29 – a spedire Minnesota alla serie contro Memphis. Paul George (34 punti) e soci avranno una seconda chance contro una fra New Orleans e San Antonio per provare a guadagnarsi il diritto di affrontare Phoenix.

(ITALPRESS).

(Photo credit: agenziafotogramma.it)