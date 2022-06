HUATULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Una gara da protagonista per Bianca Seregni nella World Triathlon Cup di Huatulco, in Messico. L’azzurra conquista una splendida medaglia di bronzo alle spalle della tedesca Annika Koch e della canadese Emy Legault che precede la Seregni in volata dopo un lungo ed emozionante testa a testa finale. L’azzurra, campionessa europea in carica di Aquathlon a Walchsee 2021, dopo il 12° posto nella World Triathlon Cup ad Arzachena e il 7° nell’Europe Triathlon Cup di Caorle dello scorso maggio, conquista la sua prima medaglia internazionale di stagione. In gara, a completare l’ottima prova delle azzurre nella trasferta messicana, anche Costanza Arpinelli che, uscita nella pancia del serpentone a nuoto e dopo esser stata nel folto gruppo di testa nella frazione di ciclismo, chiude in 10^ posizione entrando in top ten. “Ho sofferto molto in questa gara ma sono felice – ha commentato Bianca Seregni – Ho nuotato molto bene ma capita spesso che poi nel ciclismo mi raggiungano, ho dovuto rallentare e abbiamo formato un gruppo molto grande, poi finalmente è arrivata la gara di corsa. Conosco Emy Legault ed è una brava ragazza, abbiamo sofferto molto insieme per il secondo e il terzo posto, a volte stavo meglio io, a volte lei, ed alla fine è stata lei a prendere il secondo posto. Comunque sono molto felice della mia gara”. La prova maschile, sempre su distanza sprint con unico giro da 750 m di nuoto, 4 giri per un totale di 20 km di ciclismo e 2 giri da 2,5 km di corsa, è in programma domani alle 15:00 (ore italiane) e vedrà alla partenza Nicola Azzano.

