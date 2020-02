CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Federica Brignone trionfa nella combinata di Crans Montana, tappa della Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino femminile. Il quinto successo stagionale vale il primato nella classifica generale per l’azzurra che supera l’americana Mikaela Shiffrin, ancora assente dal circus dopo la morte del padre, volando a quota 1298 punti. Grazie alla quindicesima affermazione della carriera, Brignone consolida la leadership anche nella graduatoria di specialita’. Niente da fare per la slovacca Petra Vlhova che inforca. Completano il podio l’austriaca Franziska Gritsch (seconda a 0″92) e la ceca Ester Ledecka (terza a 1″82). Tra le altre azzurre buona prova complessiva di Laura Pirovano, decima a 4″28. Non vanno a punti Elena Curtoni e Nadia Delago, entrambe uscite di pista.

(ITALPRESS).