FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono stato felicissimo della convocazione in Nazionale, non mi aspettavo di ritrovarmi qui con Okoli dopo l’ultima partita fatta insieme nel Frosinone. Penso di essere qui per le mie caratteristiche, per la mia professionalità e l’impegno dimostrato”. Così il centrocampista azzurro Marco Brescianini da Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara di Nations League contro la Francia, in programma venerdì a Parigi. “In carriera ho fatto una scalata abbastanza graduale, mi mancano forse i grandi palcoscenici, ma penso che questa chiamata sia arrivata nel momento giusto – ha aggiunto Brescianini -. Penso che il mio ruolo perfetto sia quello di mezzala destra, sono pronto comunque ad adattarmi a qualsiasi ruolo a centrocampo”. Poi su questi primi momenti con la maglia azzurra, Brescianini ha spiegato che “essere qui è un sogno che si avvera, le prime sensazioni sono state subito positive. Dopo il discorso di ieri di Buffon e mister Spalletti ho visto subito il gruppo motivato di far bene. Ora sta a noi onorare la maglia, dobbiamo fare di tutto per farlo. E’ uno stimolo essere qui in Nazionale, sappiamo che c’è pressione da parte del Paese su questa squadra ma cercheremo di fare il nostro meglio. Ognuno di noi deve mettere in campo le sue migliori qualità anche perchè c’è poco tempo a disposizione”, ha concluso Brescianini.

