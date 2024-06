BRESCIA (ITALPRESS) – Il Questore di Brescia, nei giorni scorsi, ha emesso dei Daspo Willy per la durata compresa tra due e tre anni, a carico di undici giovani di età compresa fra i 18 e 24 anni. I provvedimenti, emessi a seguito della rissa avvenuta la notte del primo gennaio 2024 in Piazza della Vittoria che ha visto coinvolti circa 15 giovani, prevedono il divieto di accesso e stazionamento da tutti i pubblici esercizi di quella pizza nonchè delle vie limitrofe nella fascia oraria dalle 17:00 alle 6:00 del giorno successivo. Nella circostanza era intervenuto personale in servizio di pronto intervento del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Brescia. Immediate indagini hanno permesso ai militari di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria i soggetti coinvolti, che, per futili motivi, avevano innescato la rissa, aggravata dall’uso di arma bianca, nella quale un partecipante ha subito lesioni giudicate guaribili in giorni 15. La professionale attività investigativa svolta dall’Arma dei Carabinieri e gli accurati accertamenti svolti dall’Anticrimine dalla Polizia di Stato hanno determinato, ancora una volta, una risposta sinergica da parte delle forze di polizia rispetto a un episodio criminoso che aveva suscitato insofferenza e preoccupazione nei cittadini residenti.(ITALPRESS).

Foto: Questura di Brescia