Brescia, camion cade da scarpata per 70 metri. Morto l’autista

BRESCIA (ITALPRESS) - Pauroso incidente a Marone, in provincia di Brescia, dove questa mattina dopo le 7,30 sulla strada costiera del Sebino, un camion, dopo aver cercato di evitare l'impatto con un altro veicolo, è finito contro il guardrail, sfondandolo e cadendo in una scarpata per una settantina di metri, atterrando poi su una pista ciclabile, fortunatamente deserta in quel momento. Il conducente del mezzo pesante è stato ritrovato privo di vita. La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente interrotta tra Pisogne e Marone, in quanto il camion, prima di schiantarsi sulla pista ciclabile, era rovinato sui binari. Sulla ex 510 si viaggia a senso unico alternato. Sul posto i Vigili del Fuoco, la polizia Locale, i Carabinieri e l'elisoccorso. (ITALPRESS). Video: Twitter Vigili del Fuoco trl/gtr