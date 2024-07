READING (ITALPRESS) – L’imprenditore italiano Maurizio Bragagni, AD di Tratos Ltd, ha ricevuto nel Regno Unito il Sustainability Supplier Awards 2024. Il CEO di origine toscana che guida la multinazionale italo-britannica dei cavi ad alta tecnologia con stabilimenti in Italia e nel Regno Unito e una presenza ramificata in tutto il mondo, si è aggiudicato il premio “in riconoscimento dei suoi sforzi per massimizzare la sostenibilità nell’attività di Tratos”, recita la motivazione, letta in una cerimonia a Reading, dal presidente di SSE Scottish and Southern Electricity Networks.

Accettando il riconoscimento a nome di Tratos Bragagni, che è stato il primo italiano a ricevere dopo la Brexit dalla regina Elisabetta un cavalierato, si è detto “onorato e orgoglioso di accettare il SSEN Sustainability Award in rappresentanza di un team che lavora instancabilmente con passione per mantenere le prestazioni di sostenibilità della nostra azienda. Questo premio motiverà ulteriormente il team ad accelerare l’uso di tecnologie all’avanguardia nel fornire soluzioni ai clienti di Tratos per migliorare le loro ‘credenziali verdi’”.

La giuria del premio ha riconosciuto a Tratos Group notevoli progressi nel campo della sostenibilità, perseguita con una strategia completa in linea con l’importanza crescente della responsabilità ambientale nelle operazioni di produzione e nella sua strategia aziendale. Tratos ha attuato diverse modifiche operative per ridurre il suo impatto ambientale. Tra queste, quelle volte alla riduzione degli sprechi, a migliorare l’efficienza energetica e all’uso di materiali ecocompatibili, allineando le proprie strategie alle più innovative best practices in materia. Dell’azienda, nata a Pieve Santo Stefano, viene quindi sottolineato l’attivo impegno per la diffusione di pratiche sostenibili tra i lavoratori e nell’indotto.

Aderente al Carbon Discloser Project ed all’iniziativa “Made in Britain Green Growth”, Tratos aggiunge il SSEN Sustainability Award, che ne premia gli sforzi per minimizzare l’impatto ambientale della propria produzione mantenendo alti standard di qualità ed efficienza, ad altri riconoscimenti per il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, tra cui il prestigioso Queen’s Enterprise Award per l’Innovazione, concesso direttamente dalla Corona Britannica.

