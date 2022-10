BPCO, il trattamento tempestivo è fondamentale

La broncopneumopatia cronica ostruttiva è raramente sotto i riflettori ma in Italia colpisce, in media, l'8% della popolazione. Gsk ha presentato una meta-analisi a rete sull'efficacia e la sicurezza dei trattamenti per la malattia: la ricerca ha dimostrato che le terapie della casa farmaceutica aumentano la funzionalità polmonare e diminuiscono le riacutizzazioni. col/fsc