Boxe, Morello vince e si conferma campione WBC Mediterraneo Pesi Medi

MILANO (ITALPRESS) - Con la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro Luca Chiancone, Dario “Spartan” Morello si è confermato campione WBC Mediterraneo dei Pesi Medi con il punteggio di 96-94 per decisione unanime. Il titolo di WBC Mediterraneo dei Pesi Massimi Leggeri invece è andato a Jonathan Kogasso che ha vinto l’incontro con Goran Babic per KO tecnico al primo round. Tra i match del sottoclou, la sfida tra Lorusso e Trana che ha visto “Mosquito” vincente, quella tra Paparo e Lusci con il successo di “Papachenko”, e la vittoria di Hermi su Mora. Hanno preso parte alla serata anche El Matador, concorrente del format di Netflix “Nuova Scena”, con la performance di alcuni brani e Paolo “The Immortal” Zorzi che si è esibito in un incontro di Arti marziali miste con Salvatore Nasca. Presenti tra il pubblico numerosi componenti della scena rap italiana tra cui Lazza, Guè, Jake La Furia, Emis Killa, Massimo Pericolo e Rhove. eb/gm/mrv