NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta con i

Pacers, i campioni in carica tornano al successo. Boston si impone sul parquet degli Hornets vincendo 124-109. A trascinare i Celtics sono Jayson Tatum e Jaylen Brown, il primo con una doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi, il secondo con 25 punti. Bene anche White (17), Holiday (14) e Queta (12 dalla panchina), mentre a Charlotte non bastano i 31 di LaMelo Ball e i 23 (dalla panchina) di Mann. In tutto nove i match nella notte Nba. In campo anche l’unico italiano Simone Fontecchio. L’azzurro, partendo dalla panchina, mette a referto 12 punti e 4 rimbalzi nei 20 minuti di gioco, ma Detroit perde ancora (quinta sconfitta in 6 partite) cedendo in casa ai Knicks che si impongono 128-98 con Jalen Brunson che mette a referto 36 punti, mentre sono 21 a testa quelli di Towns (per lui anche 11 rimbalzi) e Anunoby.

Vincono i Lakers che passano a Toronto per 131 a 125 con Anthony

Davis scatenato: per lui 38 punti e 11 rimbalzi, mentre ne fanno

27 LeBron James, 20 Reaves e 19 Russell.

Nelle altre gare della notte vittorie per Cleveland (120-109 a Orlando), Sacramento (123-115 contro Atlanta con i 31 punti per Fox), Brooklyn (120-112 sui Bulls con 32 punti di Thomas), Pelicans (125-118 contro Indiana con 34 punti e 10 assist per Williamson), Timberwolves (119-116 sui Nuggets con 29 punti per Edwards) e Thunder (137-114 sui Blazers con 30 punti per

Shai Gilgeous-Alexander).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

