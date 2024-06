DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston è pronta a mettersi l’Anello al dito. Dopo aver dominato i due round al TD Garden, i Celtics volano in Texas e fanno altrettanto: 106-99 su Dallas, 3-0 nelle Finals e 18esimo titolo ormai a un passo. La lunga attesa – nel 2008 l’ultimo successo – sta ormai per finire, merito di Jayson Tatum e Jaylen Brown che mettono il timbro sulla decima vittoria consecutiva in questi play-off (7 su 7 in trasferta), rispettivamente con 31 e 30 punti. Venerdì, in gara 4 a Dallas, la chance di chiudere i conti e tornare a essere la franchigia più vincente della Nba, primato attualmente in condivisione con i Lakers (17 titoli a testa). Eppure il terzo atto della sfida con i Mavericks ha rischiato di trasformarsi in tragedia per Boston, che ha quasi buttato via al vento 21 punti di vantaggio quando mancavano 11 minuti alla sirena. “Nel basket le cose non vanno mai come ti aspetti ma se vuoi vincere l’Anello devi essere resiliente in queste situazioni e noi lo siamo stati”, sottolinea Tatum. Con buona pace di Dallas, sotto 91-70 a inizio quarto quarto ma capace di rimettere tutto in gioco con un break di 22-2, portandosi a -1 quando restavano circa tre minuti e mezzo da giocare. Ma senza Luka Doncic, uscito per falli poco prima, e nonostante un Kyrie Irving finalmente all’altezza (35 punti), i Mavericks non sono riusciti a completare la rimonta, con Tatum e Brown bravi a prendere per mano i Celtics, con l’aiuto anche di Derrick White (16 punti), e guidarli alla vittoria. E’ la seconda volta che Boston si trova sul 3-0 in una finale Nba dopo quellA contro i Lakers nel 1959 e allora la chiuse in gara 4. Ci riproverà domani notte, ancora all’American Airlines Center, contro una Dallas che non ha niente da perdere ma col peso delle statistiche nettamente a favore dei Celtics: nessuna delle 156 squadre che si è ritrovata sotto 3-0 in una serie di play-off Nba è mai riuscita a ribaltare la situazione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]