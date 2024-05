BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nessuna sorpresa al TD Garden dove Boston parte col piede giusto nella serie contro Cleveland: 120-95 e gara 1 della semifinale della Eastern Conference ai Celtics. A prendersi la scena sono Jaylen Brown (32 punti) e soprattutto Derrick White, che infila sette triple e chiude a quota 25 punti, senza dimenticare la doppia doppia di Tatum (18 punti e 11 rimbalzi). I Cavs non hanno saputo reggere il confronto dall’arco (11/42 contro 18/46) e Boston si è trovata così ad amministrare un rassicurante +15 a inizio quarto quarto, vantaggio poi dilatatosi con un 10-2 di parziale (102-79). Nelle fila di Cleveland da segnalare i 33 punti di Mitchell: è il quarto giocatore di sempre a superare quota 30 in una gara 1 per la sesta volta consecutiva, prima di lui solo Michael Jordan (tre volte), Kobe Bryant e Wilt Chamberlain.

Al Paycom Center è invece Oklahoma City ad aggiudicarsi il primo round con Dallas: 117-95. La differenza sta tutta nei due giocatori più attesi: Shai Gilgeous-Alexander non tradisce le aspettative (29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist), Luka Doncic chiude con 19 punti ma con 6/19 dal campo e cinque palle perse. Merito anche di Dort e Wallace, che hanno concesso pochissimo allo sloveno, mentre in attacco i Thunder hanno potuto contare anche su Holmgren (19 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate) e Williams (18 punti di cui 10 nell’ultimo periodo).

