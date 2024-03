NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nove partite nella notte Nba e sotto i riflettori ci sono ancora i Celtics. Boston, in testa a Est, infila la decima vittoria consecutiva imponendosi in casa 138-110 sui Dallas Mavericks. L’ultimo ko risale al 2 febbraio contro i Lakers, poi Jayson Tatum e compagni hanno vissuto un intero mese di sole vittorie. Anche questa volta il trascinatore è la stella della franchigia che mette a referto 32 punti e 8 rimbalzi, ma è tutto il team a funzionare. In doppia cifra l’intero quintetto con i 25 di Brown, i 24 di Porzingis, i 13 di White e gli 11 di Holiday, senza dimenticare che dalla panchina arrivano anche i 12 di Horford (8 i rimbalzi) e i 10 di Pritchard. Tanta carne al fuoco e non riesce a toglierla neanche Luka Doncic, nonostante l’ennesima tripla doppia da 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist che mette a referto. Ne fa 19 l’ex Irving, ma Boston prosegue la sua marcia infilando la decima.

Due gli italiani in campo nella notte Nba. Vincono i Bucks di Danilo Gallinari che, nel successo di Milwaukee a Boston per 113-97, gioca solo 6 minuti (1 rimbalzo a referto). Devastante, invece, Giannis Antetokounmpo che chiude con 46 punti, 16 rimbalzi e 6 assist.

Perdono, invece, i Piston di Simone Fontecchio. L’azzurro parte dalla panchina nel ko che Detroit incassa davanti al proprio pubblico contro i Cavaliers che vincono 110-100. Per lui 25 minuti di gioco e un bottino di 7 punti, 2 rimbalzi e 1 assist.

Nelle altre gare della notte vittorie per Philadelphia (121-114 sugli Hornets con 31 punti e 12 rimbalzi per Harris), Golden State (120-105 contro i Raptors con 25 punti per Curry), Portland (122-92 sui Grizzlies con la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi per Walker), Sacramento (124-120 sui Timberwolves con i 39 punti di Monk), Pelicans (129-102 sui Pacers con 34 punti per Ingram) e Clippers (140-115 sui Wizards con 28 punti e 8 assist per Harden).

