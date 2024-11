NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La legge dei campioni. Prova di forza per Boston, che rimonta Milwaukee (113-107) trascinata da un Jayson Tatum da 31 punti, 12 rimbalzi e 6 assist e rimane sulla scia dell’imbattuta Cleveland mentre per i Bucks è crisi nera (otto sconfitte nelle ultime nove gare) nonostante la miglior prova stagionale di Giannis Antetokounmpo (43 punti). Cavs e Celtics a parte, a Est in questa prima fase domina l’equilibrio. Indiana trova nel tiro da tre (63-21) la chiave per trafiggere New York: 132-121 con 38 punti di Mathurin e 35 punti e 14 assist di Haliburton, con i Knicks (33 punti Brunson e 30 Towns) che crollano nell’ultimo quarto (27-40 il parziale). Orlando sa vincere anche senza Banchero (121-94 su Washington), Philadelphia torna al successo dopo 5 ko spuntandola all’overtime su Charlotte (107-105, 27 punti per McCain), la giocata di Jovic a 7″8 dalla sirena regala a Miami la gioia in volata a spese di Minnesota (95-94).

Nella Western Conference si chiude dopo sette vittorie la striscia positiva di Phoeniux, che senza Durant (ne avrà per un paio di settimane) sbatte 127-118 contro i Kings all’overtime: DeRozan super (34 punti di cui i primi 8 dei suoi nel supplementare), nona doppia doppia di fila per Sabonis (20 punti e 12 rimbalzi), Beal (28 punti) e Booker (23 punti) non bastano ai Suns. L’eterno Stephen Curry (36 punti) guida i Golden State contro Oklahoma City (127-116) ma la vera brutta notizia per i Thunder è l’infortunio di Chet Holmgren: frattura al bacino e almeno 8-10 settimane di stop. Porter jr firma il canestro decisivo del 122-120 con cui Denver batte Dallas e infila la quinta vittoria consecutiva ma il vero protagonista è il solito Nikola Jokic, per la quarta gara di fila in tripla doppia (37 punti, 18 rimbalzi e 15 assist), oscurando i 43 punti di Irving e i 24 di Doncic fra i Mavs. A proposito di triple doppie, LeBron James tocca quota 115 in carriera (19 punti, 16 assist e 10 rimbalzi) nel 123-103 con cui i Lakers battono Toronto. In evidenza anche Anthony Davis (22 punti), prima di uscire per un colpo all’occhio. Memphis travolge Portland (134-89), Detroit cede a Houston 101-99: per Simone Fontecchio, partito dalla panchina, 5 punti (1/4 dal campo con 1/3 dall’arco e 2/2 ai liberi), 4 rimbalzi e due assist in 17 minuti.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

