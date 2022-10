Al via l’ultima edizione del 2022 di NeetON, il progetto di formazione ideato con l’obiettivo di favorire l’occupabilità dei Neet attraverso specifici corsi di formazione, in questo caso mirati a formare operatori Industry 4.0. L’iniziativa, partita nel 2019 e con nove edizioni già completate, concluderà il 2022 con un doppio appuntamento che avrà inizio il 9 novembre a Napoli e il 14 novembre a Udine, con un percorso in presenza e online. NeetON, il progetto di Bosch Italia realizzato in collaborazione con KPMG LabLaw, ManpowerGroup e la scuola di formazione Bosch TEC, è nato con l’obiettivo di trasferire competenze tecniche e trasversali che consentano ai Neet – ragazzi tra i 15 e 29 anni che non si formano, non studiano e non lavorano – di entrare ed essere competitivi nel mondo del lavoro. Le nove edizioni precedenti hanno visto oltre 100 Neet coinvolti, più di 2.000 ore di formazione erogate suddivise tra lezioni, incontri di orientamento e pillole formative in presenza e online, con la possibilità per gran parte dei partecipanti di consolidare il percorso con un’esperienza lavorativa. I giovani selezionati per l’ultima edizione del 2022 in programma a Udine e Napoli avranno la possibilità di seguire un percorso di formazione per diventare operatori Industry 4.0, figura che ha una significativa richiesta di mercato. La modalità formativa prevede un mix tra presenza e online di ore formative erogate. I partecipanti, infatti, seguiranno lezioni in presenza e in live streaming e potranno consultare contenuti e approfondimenti tramite piattaforma digitale. A questo, si aggiungeranno i project work, grazie ai quali avranno l’opportunità di applicare concretamente le nozioni apprese, confrontandosi con le aziende per facilitare così il processo di ingresso nel mondo del lavoro.

