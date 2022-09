Bosch Sensortec sarà presente a Essderc – Esscirc, forum europeo annuale dedicato ai dispositivi e ai circuiti a stato solido. Quest’anno l’evento, tra i più prestigiosi a livello internazionale, torna a svolgersi in presenza, dal 19 al 22 settembre, presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare e discutere i recenti progressi nell’ambito della tecnologia dei semiconduttori attraverso non solo paper scientifici di settore, ma anche convegni e momenti di confronto tra tecnici, esperti, progettisti di circuiti integrati e progettisti di sistemi. Bosch Sensortec è parte della commissione tecnica incaricata di valutare i paper che saranno poi premiati nel corso dell’evento con i riconoscimenti “Best Paper Award” e “Best Young Scientist Paper Award”. Inoltre, i giovani studenti avranno l’opportunità di conoscere meglio le realtà aziendali del settore. Bosch, infatti, sarà presente con un corner dedicato per incontrare i professionisti di domani e raccontare loro le opportunità offerte dalla divisione Bosch Sensortec, leader tecnologico nella progettazione e realizzazione di micro-electro-mechanical systems (MEMS) per tutte le applicazioni sia in campo consumer sia automotive.

Gli sviluppi e i progressi della tecnologia dei semiconduttori, insieme alle attuali richieste del mercato di riferimento, saranno approfonditi da Bosch attraverso presentazioni, discussioni e momenti di interazione, fornendo una panoramica completa del settore. Lunedì 19 settembre, dalle ore 8:30 alle 17:15, si svolgerà il Workshop “Bosch – ASIC Development for MEMS Sensors – Challenges and Solution Approaches”, aperto da Dirk Droste, Director R&D ASIC development di Bosch Sensortec e responsabile dell’ASIC design center di Bosch Sensortec a Dresda, in Germania. Nel corso della giornata, esperti Bosch Sensortec e Bosch Automotive Electronics racconteranno le sfide e i progressi per lo sviluppo di sensori MEMS sia per applicazioni consumer sia automotive. In entrambi i campi, infatti, la progettazione di circuiti integrati è caratterizzata da una costante esigenza di nuove applicazioni e di sensori sempre più intelligenti, senza mai concedere sconti in ambito di power consumption e performance ottenute. Mercoledì 21 settembre alle ore 8:30, Bosch Sensortec sarà protagonista anche del Keynote intitolato “Integrated Circuits as Key Enabler for Today’s Smart MEMS Sensors”. Markus Ulm, Chief Technical Officer di Bosch Sensortec, racconterà come i requisiti e le capacità dei sensori MEMS siano in costante aumento, comportando nuove sfide per lo sviluppo dei circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC).

