LUDWIGSBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bosch Sensortec presenta BMP581, il sensore di pressione barometrica che abbina il basso consumo di energia con l’estrema precisione per fornire il tracciamento dell’altitudine di dispositivi wearable, hearable o IoT. Questa capacità lo rende ideale per applicazioni come il fitness tracking, il rilevamento di cadute, la localizzazione e la navigazione indoor, consentendo nuove applicazioni d’uso che prima erano impossibili.

“Sulla base delle eccellenti prestazioni e del basso consumo rispetto alle precedenti generazioni di sensori Bosch, il nostro BMP581 offre ora un livello di precisione completamente nuovo” ha dichiarato Stefan Finkbeiner, CEO di Bosch Sensortec. “È incredibilmente preciso: può misurare una fluttuazione della pressione barometrica equivalente a un millesimo del peso di una zanzara (7,6 µg)”.

Grazie alla sua estrema precisione, BMP581 rileva un cambiamento di altezza di pochi centimetri. Può quindi registrare i movimenti negli allenamenti di fitness fino al livello delle singole trazioni o flessioni. Fornisce anche informazioni di localizzazione molto accurate per la localizzazione interna (indoor), la navigazione o il riconoscimento dei piani di un edificio. In questo modo, il sensore fornisce dati importanti in caso di chiamate d’emergenza.

Il sensore è in grado di migliorare significativamente la stabilità di volo e la precisione di atterraggio dei droni e di rilevare i livelli di acqua negli elettrodomestici, per esempio per avvertire di eventuali allagamenti nelle lavatrici.

