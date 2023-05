ROMA (ITALPRESS) – Le normative sempre più severe e la crescente richiesta da parte dei clienti di motorizzazioni ecologiche e silenziose spingono anche il settore nautico a muoversi verso l’elettrico. Per questo, Bosch offre soluzioni per imbarcazioni da diporto e barche a motore fino a 24 metri, consentendo a cantieri navali, costruttori di imbarcazioni e integratori di sistemi di implementare il sistema di propulsione in modo rapido e semplice. Nei prossimi anni, in molti Paesi del mondo entreranno in vigore nuove leggi ambientali per la navigazione interna e da diporto che incoraggeranno l’uso di sistemi di propulsione alternativi o addirittura vieteranno i motori convenzionali. “Le nostre soluzioni consentono di soddisfare questi requisiti in modo efficiente. Inoltre, forniamo un prezioso contributo all’ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra e dell’impatto acustico nel settore marino” ha affermato Philipp Kurek, responsabile delle soluzioni Off-Highway e per la nautica di Bosch Engineering.

Il sistema completo di Bosch per l’elettrificazione delle imbarcazioni è costituito da un motore elettrico con riduttore opzionale, un inverter con DC/DC converter integrato e una centralina di controllo. Quest’ultima è il cuore del sistema e include l’hardware e una piattaforma software scalabile che consente al sistema di adattarsi all’applicazione. Il design del motore sincrono a magneti permanenti da 400 V garantisce un’elevata densità di potenza e un’ottima efficienza. Il motore è disponibile in due varianti di potenza, 90 e 140 kW. Grazie alle dimensioni compatte, è possibile integrare entrambe le varianti in vani motore ristretti, facilitando così l’adattamento in mezzi già esistenti. Il comportamento dinamico del propulsore elettrico garantisce il massimo divertimento alla guida di barche e imbarcazioni da diporto. Anche l’inverter è compatto e facile da installare. Il peso complessivo ridotto dei componenti Bosch contribuisce ad aumentare l’autonomia massima dell’imbarcazione.

Tutti i componenti del sistema di propulsione elettrica offrono elevato rendimento, affidabilità e resistenza, poiché basati su tecnologie già collaudate con successo da Bosch nel settore delle auto, dei veicoli commerciali e in altre applicazioni, come le macchine edili. Il sistema di propulsione fornito da Bosch offre anche una grande flessibilità, in quanto i clienti possono scegliere di utilizzarlo come pacchetto completo personalizzato oppure integrare semplicemente i singoli componenti all’interno del proprio sistema. Su richiesta, Bosch Engineering supporta i clienti nella fase di integrazione nell’imbarcazione e nell’applicazione del sistema in base alle specifiche condizioni di utilizzo. All’inizio dell’anno, il sistema di propulsione elettrica di Bosch è entrato in produzione in serie presso un cliente pilota; altre applicazioni sono attualmente in fase di test e seguiranno nei prossimi mesi.

La soluzione Bosch per l’elettrificazione delle imbarcazioni sarà presentata al Salone Nautico di Venezia, in programma dal 31 maggio al 4 giugno presso l’Arsenale della città veneta. Bosch parteciperà con il proprio stand, posto all’interno della sala Tesa 92 di San Cristoforo. Inoltre, mercoledì 31 maggio, Gianfranco Fenocchio, General Manager Bosch Engineering Italia, parteciperà al convegno “Nautica e sostenibilità, dalla produzione al mare” previsto alle ore 14:00 presso la Torre di Porta Nuova dell’Arsenale, per raccontare vantaggi e potenzialità della tecnologia Bosch.

