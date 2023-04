Dopo una serie di risultati record registrati nel corso degli anni, il fatturato di Bosch Power Tools è aumentato del 3%, nel 2022, raggiungendo i 5,9 miliardi di euro, in un difficile contesto economico. Lo scorso anno l’azienda ha investito oltre 300 milioni di euro nella crescita futura della catena del valore e del portafoglio prodotti. Tra le iniziative figuravano, per esempio, l’ampliamento del business legato agli accessori, progetti infrastrutturali per aumentare la capacità e l’ulteriore ampliamento di due dei sistemi a batteria da 18 V, aperti ad altri brand: la partnership AmpShare per i professionisti e Power for All Alliance per le applicazioni del fai-da-te. Nell’ambito della strategia di crescita, Bosch intende inoltre acquisire una partecipazione di circa il 12% di Husqvarna AB per ampliare la propria collaborazione multi brand per le batterie. Anche quest’anno la società prevede di investire centinaia di milioni di euro. Una delle aree di interesse è il Nord America, che rappresenta oltre il 40% del mercato di elettroutensili mondiale. Affinando il portafoglio prodotti per rispondere meglio alle esigenze degli utilizzatori nord americani ed espandendo le proprie attività di marketing e la struttura di vendita, Bosch Power Tools punta a rendersi più interessante per il pubblico di riferimento e ad abbracciare nuovi segmenti. Henk Becker, presidente di Bosch Power Tools, ha sottolineato come “nonostante il massiccio aumento dei costi, che ha pesato in particolare sui materiali e la logistica, e una situazione tesa sul versante profitti, siamo riusciti a far crescere ulteriormente il nostro business. Allo stesso tempo guardiamo al futuro: prevediamo di raddoppiare il fatturato attuale di Bosch Power Tools entro la fine del decennio”.

