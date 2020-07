Nell’anno fiscale 2019 Bosch Power Tools ha registrato un fatturato di 4,8 miliardi di euro in oltre 180 Paesi con circa 20.000 collaboratori, pari a una crescita nominale del 3% (2% al netto degli effetti valutari) rispetto all’anno precedente. Lo sviluppo nel settore degli accessori e degli strumenti di misura è stato particolarmente positivo. “Nel 2019 – si legge in una nota – Bosch Power Tools ha lanciato sul mercato oltre 100 nuovi prodotti di successo, dimostrando ancora una volta la sua forza innovativa. Alla base di queste innovazioni c’è l’attenzione costante alle esigenze degli utilizzatori. Gli appassionati del fai da te cercano soddisfazione nei lavori svolti in casa e in giardino. Pensando a questa esigenza, Bosch Power Tools ha progettato innovazioni come la levigatrice EasyCurvSander 12, che permette di levigare le superfici curve, arrotondate e piane, o la versatile microsega AdvancedCut 18 con tecnologia NanoBlade, per tagli a bassissime vibrazioni. Un altro esempio è Atino, nel segmento degli strumenti di misura, un’innovativa livella laser a linee con metro a nastro integrato. Per gli artigiani, l’efficienza e l’efficacia sono i fattori più importanti. E sono proprio questi i criteri su cui si basa lo sviluppo dei prodotti. Ne sono un esempio gli utensili a batteria Biturbo, che oggi offrono livelli di prestazioni che prima erano possibili solo con gli utensili a filo, oltre all’estensione del sistema di cambio rapido X-Lock per minismerigliatrici, che permette agli utilizzatori di risparmiare tempo prezioso e di lavorare in modo più sicuro grazie a un sistema di sostituzione accessori semplice e che non richiede l’uso di attrezzi”.

“L’innovazione è e rimane la base del nostro successo. Offriamo l’esperienza maturata in decenni di sviluppo e produzione di elettroutensili, utensili per il giardinaggio, strumenti di misurazione e accessori innovativi. Questo elemento sarà anche un’importante risorsa per la nostra crescita futura”, ha dichiarato Henk Becker, Presidente di Robert Bosch Power Tools GmbH. “La road map dei prodotti per i prossimi anni è piena di innovazioni. Lanceremo numerosi prodotti sul mercato”, ha aggiunto. Bosch Power Tools va oltre: la divisione raggiunge una tappa fondamentale aprendosi ad altri produttori per l’uso di batterie e caricatori. Gli sviluppi degli ultimi anni mostrano che gli elettroutensili a batteria per il fai da te e per il giardinaggio stanno assumendo un ruolo sempre più importante, conseguenza del fatto che sono molto più comodi degli elettroutensili a filo. Rimane solo un’esigenza degli utilizzatori ancora insoddisfatta: la compatibilità tra utensili e batterie di diversi produttori. Bosch Power Tools risponde anche a questa esigenza rendendo disponibile la sua batteria ricaricabile da 18V della divisione “Home & Garden” ad altri produttori.

