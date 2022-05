MILANO (ITALPRESS) – Dal 10 al 12 maggio 2022, Bosch ed Everynet presentano una soluzione per lo Smart Parking all’IoT Solutions World Congress, stand C 370.

Le soluzioni digitali e data-based per lo Smart Parking mostrano, in tempo reale, le aree di parcheggio disponibili. Pertanto, il tempo per la ricerca di un parcheggio viene ridotto, limitando l’inquinamento atmosferico e acustico. Il sistema consente, inoltre, un facile accesso ai parcheggi nei centri cittadini, commerciali e logistici.

Bosch ha sviluppato una famiglia di sensori per la gestione dei parcheggi. Due tecnologie di rilevamento dei veicoli (magnetometro e radar) sono combinate con un algoritmo di autoapprendimento. Il sensore fornisce un livello ottimale di prestazioni.

Le informazioni sulla presenza del veicolo vengono trasmesse in modo sicuro utilizzando il protocollo LoRaWAN, un protocollo di telecomunicazioni radio che consente la comunicazione a bassa frequenza degli oggetti collegati.

L’operatore di rete LoRaWAN di Everynet è presente in Europa, Medio Oriente, Asia e America. Questa nuova collaborazione consente a Bosch di accelerare i propri progetti di Smart Parking beneficiando delle reti già installate da Everynet o installabili ad-hoc.

“La collaborazione con Everynet ci consente di completare la nostra soluzione endto-end di Smart Parking. Il centro di ricerca di Bari ha sviluppato il software per il sistema Smart Parking, il servizio Cloud e l’integrazione tra il Parking Lot Sensor di Bosch, l’hardware e il software LoRaWAN di Everynet. Questo progetto strategico, e le competenze che stiamo costruendo, saranno cruciali per sviluppare ulteriormente questo e altri casi d’uso”, ha affermato Antonio Arvizzigno, General Manager, Centro Ricerca & Sviluppo Bosch di Bari.

“Sono particolarmente soddisfatto della collaborazione con Everynet. Ci consente di offrire la nostra soluzione di Smart Parking in molte parti del mondo. Per esempio, il nostro sviluppo negli Stati Uniti sarà accelerato dalla presenza della rete Everynet in 370 città e 130 zone logistiche”, ha commentato Franck Cazenave, Sales & Strategy Director, della Business Unit Bosch Connected Objects for Smart Territories.

Infine, grazie alle sue reti di comunicazione, Everynet permette di sviluppare l’Internet delle Cose con un prezzo di trasmissione dati molto conveniente. La gestione dei parcheggi è uno dei casi d’uso per cui Everynet può contribuire alla sua estensione in tutto il mondo.

“Le grandi sfide della mobilità che i progetti di smart city cercano di risolvere riguardano i parcheggi, i trasporti pubblici e la gestione del traffico. L’inquinamento atmosferico è una delle maggiori minacce ambientali per la salute. Siamo onorati di collaborare con Bosch per supportare la loro soluzione Smart Parking e per fornire il nostro contributo alla lotta contro l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico”, ha dichiarato Antonio Terlizzi, Senior Vice President, Head of Global Sales di Everynet. “Si prevede che il mercato della smart mobility crescerà a doppia cifra e raggiungerà i 70 miliardi di dollari entro il 2027. Crediamo fermamente che la partnership con Bosch apra le porte a interessanti opportunità e siamo lieti di poter offrire soluzioni IoT nuove e sostenibili, attraverso le nostre reti nazionali LoRaWAN”, ha concluso.

