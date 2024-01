Il software di diagnosi Bosch ESI[tronic], utilizzato presso i Bosch Car Service e le officine automobilistiche indipendenti di tutto il mondo, sarà più veloce, più intuitivo e più semplice. Bosch introdurrà gradualmente le modifiche in modo tale che le officine potranno familiarizzare passo dopo passo con il nuovo design e conoscere i miglioramenti. Dalla nuova schermata iniziale, gli specialisti della diagnosi in officina avranno presto accesso diretto al menu principale e ai sottomenu di ESI[tronic]. Da lì, con un solo click, potranno accedere a: diagnosi, manuali, schemi elettrici, guasti noti, panoramica di sistema, piani di manutenzione, report stato di salute della batteria alta tensione (SOH), istruzioni di montaggio componenti e documentazione originale case auto. Tutto questo consentirà di risparmiare tempo e semplificare l’accesso alle informazioni. Inoltre, una nuova funzionalità renderà più semplice e veloce l’identificazione del veicolo. Un’altra nuova caratteristica è l’opzione di personalizzazione della schermata iniziale. Con il proprio account Bosch SingleKey ID, l’operatore potrà visualizzare le funzioni che ha selezionato come preferite. La struttura dei sottomenu rimarrà invariata rispetto all’ESI[tronic] 2.0 Online, ma con i prossimi aggiornamenti verrà gradualmente adattata al nuovo design. Il software di diagnosi di Bosch fornirà anche l’accesso diretto alla documentazione originale di alcuni costruttori auto. Grazie ad ESI[tronic] Evolution, basterà un click per visualizzare tutte le informazioni necessarie che il costruttore del veicolo ha messo a disposizione. In una finestra separata, lo specialista dell’officina potrà infatti visualizzare la documentazione originale, come ad esempio le guide alle riparazioni, le istruzioni di manutenzione a regola d’arte, i dati relativi alla carrozzeria e gli schemi elettrici. Con il primo aggiornamento i marchi disponibili saranno Audi e VW, altri verranno aggiunti successivamente. Anche la soluzione Bosch Connected Repair Cloud, con la quale gli strumenti dell’officina sono connessi l’uno con l’altro e i report salvati nel Cloud di Bosch, sarà integrata e visualizzata nella schermata iniziale. Gli operatori in officina potranno avviare, verificare e completare le attività direttamente da ESI[tronic] Evolution.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Bosch –

