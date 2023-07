ROMA (ITALPRESS) – La ventola, come componente chiave del sistema di condizionamento dell’aria delle automobili, convoglia l’aria raffreddata o riscaldata nell’abitacolo. Per garantire un flusso d’aria efficiente e affidabile, la ventola dell’abitacolo deve essere perfettamente coordinata con il sistema di climatizzazione del veicolo. In caso di sostituzione della ventola, quindi, l’officina deve assicurarsi che quella nuova sia altrettanto potente. Bosch sta ampliando la sua gamma di prodotti per l’aftermarket indipendente con una ventola per abitacolo particolarmente silenziosa. Sono disponibili cinque ventole per i modelli Ford e VW, molto comuni nel parco veicoli europeo. Nei prossimi mesi, Bosch prevede di ampliare la propria gamma.

Anche con l’impostazione minima, il motore elettrico e la girante della ventola Bosch forniscono un flusso d’aria sufficiente a passare attraverso l’evaporatore o lo scambiatore di calore, raffreddando o riscaldando il veicolo.

Le ventole sono particolarmente silenziose, riducendo quindi la rumorosità all’interno del veicolo. Le ventole per abitacolo Bosch sono realizzate con materiali di alta qualità e rispondono a rigorosi standard di produzione. Il loro design robusto garantisce un funzionamento affidabile e a lunga durata.

foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).