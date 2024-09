STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nebbia fitta, pioggia battente, un veicolo in panne dietro la curva: nel traffico stradale, questi eventi improvvisi possono avere gravi conseguenze. Con Road Hazard Service, Bosch fornisce ai guidatori informazioni in tempo reale sui potenziali pericoli presenti lungo il percorso, riducendo così notevolmente il rischio di incidenti. A partire da giugno 2024, Bosch Road Hazard Service è stato utilizzato milioni di volte in Europa nel parco auto di una delle principali case automobilistiche tedesche. Ora Bosch sta portando il servizio nel segmento dei veicoli commerciali: da dicembre 2024, sarà disponibile anche nei veicoli Mercedes-Benz Trucks. L’obiettivo è quello di estendere il servizio alle auto e ai camion di tutto il mondo, aumentando così la sicurezza stradale per il maggior numero possibile di persone.

Le condizioni stradali critiche possono essere previste con precisione sulla base di dati anonimi provenienti da un parco clienti globale di diversi milioni di veicoli, nonchè di informazioni provenienti da fornitori terzi, come servizi meteorologici o operatori stradali. I veicoli della flotta equipaggiati con il servizio Bosch forniscono vari tipi di informazioni, tra cui la temperatura esterna locale e l’attivazione dei tergicristalli o dei fendinebbia, nonchè le segnalazioni di incidenti o gli interventi del sistema ESP. Per esempio, se alcuni veicoli della flotta hanno i tergicristalli impostati alla massima velocità, il servizio confronta le informazioni con quelle dei servizi meteorologici selezionati come, per esempio, se sta piovendo o quanti millimetri di acqua sono stati registrati sulla strada. Un algoritmo di fusione determina se c’è un rischio di aquaplaning e il servizio avvisa il conducente in modo che possa ridurre la velocità, se necessario.

O ancora, se la visibilità per il guidatore rischia di scendere al di sotto di un livello critico, il servizio confronta questo dato con l’attività dei fari fendinebbia dei veicoli nella località interessata e utilizza un algoritmo per capire se è necessario emettere un avviso. Una flotta di riferimento garantisce costantemente un elevato livello di qualità del servizio. Il wrong-way driver warning di Bosch integra il servizio. Se nelle vicinanze c’è un automobilista che sta guidando contromano o se l’automobilista stesso sta guidando nella direzione di corsia sbagliata, il servizio invia un avviso direttamente sul display di navigazione.

