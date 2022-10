MILANO (ITALPRESS) – Il 10 ottobre, nella giornata mondiale dedicata ad accrescere la consapevolezza sui problemi legati alla salute mentale, Bosch accende di verde, colore simbolo di questa giornata, la platea del Forum di Assago, poco prima dell’inizio del concerto di Marco Mengoni Live 2022. L’iniziativa si inserisce nelle attività di #UnaBuonaRagione, il progetto ideato e avviato da Bosch Italia in collaborazione con Progetto Itaca Onlus, l’organizzazione nazionale di volontari impegnata nel campo della salute mentale. La campagna di sensibilizzazione sul tema della salute e benessere mentale è partita lo scorso giugno con il tour dei concerti di Mengoni “Marco negli Stadi”: la musica dal vivo è sicuramente una giusta occasione per condividere le emozioni. Abbattere il muro del pregiudizio è il primo passo per portare all’attenzione il tema della salute mentale. Per questo il 10 ottobre, prima dell’inizio del concerto di Marco Mengoni, l’immagine di un muro formato dalle parole come ansia, stress, chiusura, isolamento, verrà sgretolato da un urlo liberatorio e collettivo di tutti i presenti. Il muro demolito simboleggia la volontà di abbattere lo stigma che ancora oggi circonda il tema della salute mentale. Inoltre, nel cadere il muro sprigionerà una luce che illuminerà di verde il Forum per far accendere in tutti gli spettatori, una personale buona ragione che sia di stimolo per prendersi cura delle proprie emozioni, soprattutto in questo particolare e delicato momento storico dove per molti ritornare alla socialità non è così semplice. L’energia di far fluire tutti insieme le proprie emozioni sarà raccontata in un video condiviso anche sui profili social del cantautore.

Quest’anno il tema della Giornata Mondiale della Salute Mentale è: “Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority” (Fare della salute mentale e del benessere per tutti una priorità globale). Bosch che fa capo ad una Fondazione di pubblica utilità, da sempre, da sempre, ha nel proprio DNA l’attenzione alla Responsabilità Sociale, ad ogni livello. Bosch risponde alla promessa del suo payoff “Tecnologia per la vita” in linea con la propria mission di sviluppare iniziative volte a migliorare la vita delle persone, ogni giorno, non solo con prodotti e servizi, ma anche attraverso le cause e i progetti che sostiene. Dalle azioni per il clima, simbolicamente riassunte nella raggiunta neutralità climatica delle proprie sedi produttive, alle politiche di conservazione delle materie prime e riciclo dei materiali, alle opere filantropiche a sostegno della società. Per l’anno 2022, Bosch Italia ha scelto di abbracciare il tema del benessere e della salute mentale, consapevole del forte impatto che la pandemia ha avuto sull’equilibrio psico-emotivo delle persone. Oltre a sostenere Progetto Itaca Onlus e contribuire a diffondere il suo messaggio, Bosch promuove internamente ai suoi circa 6.000 collaboratori in Italia attività e iniziative mirate a generare una maggior consapevolezza sul proprio benessere mentale. Infine, la campagna #UnaBuonaRagione è attiva sui profili Social di Bosch Italia e Progetto Itaca Onlus con informazioni e utili consigli della psicologa Chiara Maiuri.

– foto ufficio stampa Bosch –

