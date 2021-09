Bosch rende l’elettromobilità versatile: dalle e-bike alle macchine edili, dai chip in carburo di silicio ai moduli e-axle pre-integrati. In questo campo Bosch sta crescendo due volte più velocemente del mercato. Quest’anno l’azienda genererà oltre 1 miliardo di fatturato ed entro il 2025 si aspetta di arrivare a 5 miliardi. Queste aree di crescita includono anche la guida autonoma: l’assistenza alla guida è la base per tutti i livelli di guida autonoma. Anche in questo campo, con il 40%, Bosch è leader e sta crescendo più velocemente del mercato. L’elettromobilità sarà il prossimo capitolo della storia di successo di Bosch. Ad oggi sono stati investiti oltre 5 miliardi per l’elettromobilità e solo quest’anno si aggiungeranno altri 700 milioni. Bosch si considera un’azienda proattiva nel costruire la mobilità del futuro.

“Ci stiamo preparando per la crescente domanda di veicoli elettrici in tutto il mondo. Prevediamo che il 60% di tutti i veicoli di nuova immatricolazione nel mondo, nel 2035, sarà elettrico”, ha dichiarato Stefan Hartung, membro del Board e presidente del settore Mobility Solutions. Anche il settore delle e-bike è stato e sarà particolarmente importante. Bosch sta investendo non solo in propulsori elettrici a batteria, ma anche in propulsori a celle a combustibile ed è coinvolta in progetti di clienti in Europa, Cina e Stati Uniti. Al salone di Monaco, Bosch ha presentato in anteprima un nuovo cavo di ricarica flessibile per auto elettriche. È dotato di tecnologia di controllo e sicurezza integrata e adattatori per spine di tipo 2 e domestiche. Anche quando si ricarica con una presa di corrente a 230 volt, può fare a meno della solita scatola di controllo, il che significa che pesa meno di tre chilogrammi, circa il 40% in meno rispetto ai cavi di ricarica convenzionali. E per alleggerire i conducenti dal compito di cercare un luogo dove ricaricare il veicolo durante i viaggi, il servizio di ricarica basato sul web di Bosch offre l’accesso a oltre 200.000 punti di ricarica in Europa, incluso il pagamento e fatturazione senza problemi. Inoltre, con tutti i vantaggi in termini di comfort, Bosch vede l’automazione della guida principalmente come uno sviluppo che può portare maggiore sicurezza al traffico stradale. In qualità di pioniere, Bosch ha introdotto sul mercato numerosi e innovativi sistemi di sicurezza e continua a perseguire l’obiettivo di una guida senza incidenti. Allo stesso tempo, l’azienda fornisce l’intelligenza necessaria a bordo con un nuovo software.

(ITALPRESS).