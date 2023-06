Grazie a Mobile Access, la nuova soluzione di Bosch, l’accesso agli edifici e alle aree riservate può ora essere gestito senza supporti di identificazione aggiuntivi come le tessere plastificate. Mobile Access è completamente integrato nel collaudato sistema di gestione degli accessi di Bosch e offre numerosi vantaggi in termini di efficienza, sicurezza e convenienza per proprietari di edifici, collaboratori e visitatori. E’ possibile gestire con facilità i dati dei visitatori e dei collaboratori utilizzando un’interfaccia intuitiva basata su browser. Per esempio, si possono inviare le credenziali di autorizzazione, come un link o un codice QR a un’app, da remoto e senza alcuna difficoltà sui dispositivi mobili degli utenti finali. Se necessario, è poi possibile anche eliminarle. Mobile Access utilizza certificati a prova di contraffazione per trasmettere le credenziali di autorizzazione tra lo smartphone e il lettore tramite BLE (Bluetooth Low Energy) e sfrutta il protocollo OSDP crittografato tra il lettore e il controller. Inoltre, supporta l’autenticazione a due fattori che può essere configurata sui lettori. Ai visitatori e ai collaboratori viene quindi richiesto di sbloccare il proprio smartphone per ottenere l’accesso, per esempio utilizzando il proprio Face ID, nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati, poiché non è necessario archiviare i dati personali sensibili su sistemi locali. Ciò significa che gli operatori dell’edificio hanno il vantaggio di un’autenticazione a due fattori sicura ed economica. Inoltre, non è necessaria alcuna registrazione dell’utente per utilizzare l’app, quindi non vengono memorizzati dati personali nemmeno per questo scopo. Il software di gestione degli accessi Bosch offre molteplici funzionalità che semplificano i processi manuali, come l’impostazione di schemi temporali e modifiche automatiche delle autorizzazioni, rendendo la gestione degli accessi e dei visitatori efficiente e flessibile. La soluzione può essere gestita interamente in locale, cioè senza utilizzare una piattaforma cloud per gestire i dati personali. Mobile Access di Bosch sarà inizialmente disponibile per i clienti in Benelux, Germania, Austria e Svizzera, nonché in Canada e negli Stati Uniti e in altri Paesi nel corso dell’anno.

(ITALPRESS).

-foto uffico stampa Bosch-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]