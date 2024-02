Bosch amplia la gamma del sistema Professional 18V nel nuovo segmento di utensili per il giardinaggio, aggiungendo il rasaerba a batteria GRA 18V2-46 Professional. Ha una larghezza di taglio di 46 cm ed è un potente utensile della serie Biturbo con motore brushless e una capacità di taglio su una superficie fino a 1.000 metri quadri. Grazie alla copertura completamente in metallo, il GRA 18V2-46 Professional è un rasaerba 3-in-1 particolarmente duraturo e robusto, perfetto per il taglio, la raccolta e la pacciamatura. L’altezza di taglio è facilmente regolabile tra 30 e 70 mm e la capacità del cesto raccoglierba è di 60 litri. Per la pacciamatura, è sufficiente sostituire il cesto raccoglierba pieghevole con il tappo per pacciamatura incluso nella dotazione. In tal modo sarà possibile spargere l’erba tagliata sul prato come fertilizzante. Un altro importante vantaggio rispetto ai modelli della concorrenza è il telaio in metallo di alta qualità con un blocco a sgancio rapido per la regolazione in altezza. Il GRA 18V2-46 Professional può anche essere riposto in posizione verticale per risparmiare spazio: basta rimuovere il cesto raccoglierba, ripiegare l’impugnatura verso il basso e posizionare l’utensile comodamente. In questo modo, il rasaerba occupa uno spazio minimo.

